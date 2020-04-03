Модельная библиотека откроется в Магаданской области в октябре

Модельная библиотека откроется в октябре на базе Центральной районной библиотеки поселка Усть-Омчуг (Колыма) в рамках национального проекта «Культура». Фонд учреждения пополнят около 2,5 тыс. экземпляров.

Книги разместят в обновленных помещениях для книгохранения, ремонт которых сейчас на завершающем этапе, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма Магаданской области.

В августе библиотека получит мебель, мультимедийное и интерактивное оборудование. Для читателей с ограниченными возможностями здоровья сделают пандус, индивидуальные ограждения, противоскользящие покрытия, тактильные таблички и пиктограммы.

Обновленная библиотека станет настоящим информационным центром с различными функциями. Стоимость работ составила 10 млн рублей. Средства были предоставлены в виде гранта.