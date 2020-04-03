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Пожар потушили в лесничестве в Пензенской области

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В Пензенской области на территории Сердобского лесничества произошел пожар площадью 0,5 га. Возгорание ликвидировано.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, огонь обнаружили и потушили сотрудники лесопожарного центра и лесничества. Патрулирование земель лесного фонда проводится по поручению главы ведомства Александра Москвина в целях профилактики пожаров, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По данным на 3 апреля, в регионе было ликвидировано два лесных пожара. Их общая площадь составила 7 га.

Ранее в апреле сообщалось, что к началу пожароопасного сезона в Пензенской области приобрели специализированную технику. В регион поступили три тракторных прицепа-цистерны с противопожарным оборудованием. Всего на закупку было выделено 27,7 млн рублей в рамках национального проекта «Экология».

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