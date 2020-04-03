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Муниципалитеты Оренбуржья получат субсидии на борьбу со свалками

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Муниципалитеты в Оренбургской области готовят проектно-сметную документацию на ликвидацию свалок. На эту работу выделяется субсидия из регионального бюджета в размере 26,1 млн рублей.

Господдержку получат четыре муниципалитета. Их выбрало региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений в зависимости от того, есть ли на их территории несанкционированные свалки.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», в 2020 году субсидии получат Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района, Каменносарминский сельсовет Бузулукского района, Нежинский сельсовет Оренбургского района и Тоцкий сельсовет Тоцкого района. Во всех четырех муниципалитетах свалки обнаружили на приаэродромной территории.

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