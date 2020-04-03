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У воспитателя кадетского корпуса под Пермью обнаружили коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспресс-тест на коронавирус у воспитателя Пермского суворовского училища оказался положительным. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа в пятницу, 3 апреля.

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Воспитатель находится на самоизоляции дома. Тест он сдавал 2 апреля, передает ТАСС. Пробы отправили в Москву для перепроверки и подтверждения.

Как сообщает РБК-Пермь, педагог вышел на больничный 27 марта. 19 марта он встречал на вокзале родственников, вернувшихся из Турции днем ранее.

Каникулы у суворовцев закончились две недели назад, но они учатся удаленно, сообщает издание.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За всё время распространения вируса умерли 34 человека.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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