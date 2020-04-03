Прямой эфир
Сюжет:

Воробьев анонсировал скорое открытие инфекционной клиники в Звенигороде

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая инфекционная больница, рассчитанная на 600 коек, начнет работать в Звенигороде в ближайший вторник. Всего к концу апреля в Подмосковье количество мест для инфицированных пациентов увеличится до 5 тыс. Об этом в пятницу, 3 апреля, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что последние три недели работы велись круглосуточно, чтобы завершить их в срок.

До мая — семья: почему нерабочие дни продлили до конца апреля
Борьба с СOVID-19 ударит по экономике, но спасет тысячи жизней

«Отдельная вентиляция, изолированные боксы — словом, то, что позволяет сегодня лечить и в тяжелой стадии болезни, и в средней, и в легкой. Мы инспектируем сегодня эту клинику, а со вторника ее запускаем», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что в настоящее время задача стоит не допустить худшего сценария, но к нему нужно быть готовым, сообщает телеканал «360».

Воробьев подчеркнул, что клиника будет оборудована кислородом, аппаратами для искусственной вентиляции легких, компьютерной томографией легких и средствами защиты врачей.

Губернатор отметил, что в Подмосковье зарегистрированы четыре человека с коронавирусом в тяжелом состоянии. По его словам, в больницах региона около 1,4 тыс. оснащенных коек для больных коронавирусом. Заняты только 83 из них.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО практически завершены, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрированы 34 летальных исхода.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура потребовала заблокировать новые фейки о коронавирусе
Губернатор рассказал о числе тяжелых больных с коронавирусом в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020