Воробьев анонсировал скорое открытие инфекционной клиники в Звенигороде

Новая инфекционная больница, рассчитанная на 600 коек, начнет работать в Звенигороде в ближайший вторник. Всего к концу апреля в Подмосковье количество мест для инфицированных пациентов увеличится до 5 тыс. Об этом в пятницу, 3 апреля, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что последние три недели работы велись круглосуточно, чтобы завершить их в срок.

«Отдельная вентиляция, изолированные боксы — словом, то, что позволяет сегодня лечить и в тяжелой стадии болезни, и в средней, и в легкой. Мы инспектируем сегодня эту клинику, а со вторника ее запускаем», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что в настоящее время задача стоит не допустить худшего сценария, но к нему нужно быть готовым, сообщает телеканал «360».

Воробьев подчеркнул, что клиника будет оборудована кислородом, аппаратами для искусственной вентиляции легких, компьютерной томографией легких и средствами защиты врачей.

Губернатор отметил, что в Подмосковье зарегистрированы четыре человека с коронавирусом в тяжелом состоянии. По его словам, в больницах региона около 1,4 тыс. оснащенных коек для больных коронавирусом. Заняты только 83 из них.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по строительству инженерных сетей для новой инфекционной больницы в ТиНАО практически завершены, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрированы 34 летальных исхода.

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