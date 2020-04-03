Жительницу Башкирии подозревают в утоплении новорожденного ребенка

В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка. Молодую мать подозревают в убийстве.

Трагедия произошла в Татышлинском районе. По предварительным данным, 26-летняя женщина решила не ехать в роддом, вместо этого она закрылась в бане и родила самостоятельно. О смерти ребенка местная жительница сообщила медикам лишь спустя несколько дней. При этом подозреваемая утверждала, что ребенок умер по естественным причинам.

В ходе экспертизы был установлен насильственный характер смерти новорожденного. По версии следствия, женщина утопила малыша в тазу, пишет «МедиаКорСеть».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи проводят опрос родных и знакомых подозреваемой.

В конце марта уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке возбудили в Липецке. 31-летняя женщина сообщила, что не знала о беременности. С ее слов, девочка появилась на свет мертвой.