Дыхание весны: что происходит на Кубани в разгар пандемии

Краснодарский край, как и вся страна, ушел на карантин, несмотря на небольшое число инфицированных, — их на 3 апреля насчитывалось 39. Городские улицы самого южного региона России, несмотря на почти летние +18, полностью опустели. Как переживает вынужденное заточение столица Кубани — в фотогалерее «Известий»