Дыхание весны: что происходит на Кубани в разгар пандемии

Краснодарский край, как и вся страна, ушел на карантин, несмотря на небольшое число инфицированных, — их на 3 апреля насчитывалось 39. Городские улицы самого южного региона России, несмотря на почти летние +18, полностью опустели. Как переживает вынужденное заточение столица Кубани — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Гигантский парк «Краснодар», который за три года, прошедшие с момента открытия, успел стать самым популярным местом отдыха горожан, закрылся
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Еще пару дней назад здесь можно было встретить отдыхающих
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Теперь все дорожки перекрыты мобильными ограждениями и сигнальными лентами
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
С 31 марта в крае введен обязательный режим домашней самоизоляции для жителей всех возрастов. Пробки исчезли, дороги опустели
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Краснодарский академический театр драмы, как и все развлекательные учреждения, закрыт
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
На улицах города постоянно проводится санитарная обработка специальными составами
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Все точки общепита закрыты для посетителей, но разрешается взять кофе с собой или купить еду на вынос, если удастся выйти на улицу по уважительной причине
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Все передвижения по городу запрещены, торговые центры закрыты, парковки, на которых не хватало свободных мест, теперь выглядят так
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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
С начала пандемии в крае проведено более 11 тыс. тестов на выявление новой инфекции. Более 500 человек обратились к медикам с подозрением на коронавирус, почти 5 тыс. человек находятся дома под наблюдением участковых врачей
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