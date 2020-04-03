Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совместного заседания в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — сказал он.

Глава кабмина призвал больницы в регионах к полной готовности к приему инфицированных, это касается оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Российский премьер также отметил, что правительство делает всё, чтобы затормозить распространение вируса, ежедневно принимая решения по поддержке здравоохранения.

Мишустин потребовал обеспечить полную безопасность работы медиков при борьбе с коронавирусом.

«В борьбе с опасной болезнью прежде всего должны быть защищены врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с ней лицом к лицу, самоотверженно выполняют свой профессиональный долг», — подчеркнул глава кабмина, добавив, что необходимо обеспечить «всё необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами».

Днем ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации поблагодарил врачей и волонтеров за работу на фоне распространения коронавируса, а также всех, кто соблюдал режим самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев заболевания в 78 регионах, в том числе 34 летальных исхода.

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