Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совместного заседания в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию», — сказал он.

До мая — семья: почему нерабочие дни продлили до конца апреля
Борьба с СOVID-19 ударит по экономике, но спасет тысячи жизней

Глава кабмина призвал больницы в регионах к полной готовности к приему инфицированных, это касается оборудования, лекарств и медицинских изделий.

Российский премьер также отметил, что правительство делает всё, чтобы затормозить распространение вируса, ежедневно принимая решения по поддержке здравоохранения.

Мишустин потребовал обеспечить полную безопасность работы медиков при борьбе с коронавирусом.

«В борьбе с опасной болезнью прежде всего должны быть защищены врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с ней лицом к лицу, самоотверженно выполняют свой профессиональный долг», — подчеркнул глава кабмина, добавив, что необходимо обеспечить «всё необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами».

Днем ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации поблагодарил врачей и волонтеров за работу на фоне распространения коронавируса, а также всех, кто соблюдал режим самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля решением президента страны Владимира Путина. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев заболевания в 78 регионах, в том числе 34 летальных исхода.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин назвал число продолжающих ходить на работу москвичей
Губернатор рассказал о числе тяжелых больных с коронавирусом в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020