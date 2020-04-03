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Предприятия Сахалина просят отменить запрет на промысел морского ежа

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Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) направила обращение в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой устранить запрет на промысел морского ежа и гребешка в акватории федерального заказника «Малые Курилы».

По информации президента АРСО Максима Козлова, отказ в промысле объясняется необходимостью сохранения водных биологических ресурсов. Он отметил, что рыбопромышленные предприятия в регионе обеспечивают занятость не только сахалинцев, но около 30% жителей Южно-Курильского района (Курильские острова), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ТАСС.

«Кроме того, бюджеты всех уровней могут недополучить налогов и сборов от промысла ежа и гребешка в сумму не менее 80,6 млн рублей в год и валютной выручки в $12,9 млн», — подытожил Козлов.

В состав заказника «Малые Курилы» входят острова Малой Курильской гряды: Шикотан (частично), Полонского, Зелёный, Танфильева, Юрий, Анучина, Сторожевой, Сигнальный, Рифовый, мелкие острова и скалы, находящиеся в прилегающих к ним внутренних морских водах и одномильной акватории территориального моря, и прилегающая акватория Тихого океана.

С 1 января 2020 года в России начали действовать новые правила любительской рыбалки. В частности, появились суточные нормы вылова, ограничения на подводную охоту и на использование сетей.

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