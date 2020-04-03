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Церковь старообрядцев признали объектом культурного наследия в Саратове

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В Саратове здание старообрядческой церкви признали объектом культурного наследия. Помещение реконструировали 23 года назад.

Церковь во имя Косьмы и Дамиана была построена в 1911 году на месте бывшей старообрядческой часовни, которую называли Артамоновской — по фамилии жены саратовского купца. Здание возвели у домовладения купца Тараса Горина, из-за чего краеведы ошибочно называют церковь Горинской. В 1930-е годы храм использовали в качестве областного архива. В 1973 году церковь сгорела, а архив перенесли в другое место. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

В 1990-е годы здание вернули старообрядческой общине. В 1997 году получила завершение работа по реставрации церкви.

По данным экспертов, церковь входит в территорию старого исторического центра с сохранившимся массивом застройки периода классицизма и имеет художественно-эстетическую ценность.

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