Национальный нефтегазовый форум и выставка «Нефтегаз» пройдут в июне 2020 года

22-25 июня 2020 года в Москве состоится 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз-2020. Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» и Национальный нефтегазовый форум, которые пройдут в ЦВК «Экспоцентр».

Под влиянием глобальных вызовов и трендов в нефтегазовой индустрии в фокусе внимания отечественной отраслевой повестки сегодня доминируют вопросы цифровизации ключевых производственных процессов, импортозамещение и локализация, кадровая трансформация и роль человека в эпоху роботизации, обеспечение промышленной безопасности на предприятиях ТЭК, развитие газовой отрасли и СПГ, модернизация переработки нефти, совершенствование системы нормативно-правового регулирования, поиск новых месторождений, экспортный потенциал высокотехнологичной продукции нефтегазового машиностроения, технологическое партнерство и новые возможности международного сотрудничества в условиях геополитических ограничений, а также развитие научно-технической базы. Именно эти темы станут ключевыми в рамках предстоящих Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз-2020».

Форум нацелен на освещение широкого спектра актуальных вопросов - для этого в программе были предусмотрены различные форматы коммуникации между участниками: круглые столы, форсайт-сессии, практические семинары, технологические конференции и панельные дискуссии.

Выставка «Нефтегаз» является крупнейшей в России и входит в десятку основных нефтегазовых выставок мира, ежегодно подтверждая свой статус эффективной профессиональной площадки для заключения контрактов, делового общения, обмена опытом и информацией о новейших технологиях и современном оборудовании для нефтегазовой отрасли. В работе выставки принимают участие более 500 отраслевых компаний. Спонсорами выставки выступают такие компании, как: ООО «НТА-Пром», ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «НПО-МИР», ООО «СИМЕНС», АО «ЭНЕРГОМАШ», АО «ТЕККНОУ», ООО «Чебоксарская Электротехника и Автоматика», ООО «Синтек», ООО «Акрос», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», PMI-Systems, АО «АРТ-оснастка», АО «ТРЭМ-Инжиниринг», ОАО «САСТА», УК ООО «ТМС групп».

Совместное проведение Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» — синергия, формирующая одну из крупнейших отраслевых демонстрационных и коммуникационных площадок, которая вбирает в себя как многолетнюю богатую историю развития нефтегазовой промышленности, так и инновационные решения, призванные обеспечить последовательный экономический рост в рамках отрасли.

Мероприятия выставки и форума востребованы среди представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров нефтегазовых и машиностроительных компаний, лидеров экспертного сообщества, профильных союзов и ассоциаций, ведущих аналитиков финансового сектора и консалтинговых компаний, а также представителей ведущих средств массовой информации. Ключевые компании отрасли уже подтвердили свое участие в мероприятиях.