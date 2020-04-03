«Город» отблагодарит москвичей, отказавшихся от поездок на общественном транспорте

С 30 марта и до 25 апреля Программа лояльности транспортной карты «Тройка» — «Город» — совместно с Московским метрополитеном будет поощрять своих пользователей за отказ от поездок на общественном транспорте.

Москвичи, выполнившие условия квеста, смогут получить своё поощрение в мобильном приложении «Город». Так воздерживаясь от поездок на общественном транспорте в течение 7 и более дней, пользователи получат от 100 жетонов. Каждый полученный жетон приближает участника к новому уровню в Программе и повышенному количеству начисляемых бонусов.

За время квеста пользователи смогут накопить от 100 до 500 жетонов! Раньше такое количество жетонов пользователи могли получить только за несколько месяцев использования карты «Тройка». Теперь же от 100 жетонов начисляется за то, что вы просто неделю сидите дома!

«Самоизоляция — не шутка. В такие моменты важно поддержать горожан и показать своим примером, что остаться дома — лучшее, что мы можем сделать. Воздерживаясь от передвижения по городу, мы не только заботимся о своём здоровье, но и оберегаем чужое. Именно поэтому мы решили вознаграждать жителей столицы за их решение переждать карантин дома», — сказал Владимир Горбунов, руководитель Программы лояльности «Город».

Как поучаствовать в квесте

Квест доступен только при наличии подтвержденной в Программе лояльности карты «Тройка».

Пройти квест очень просто: в течение 7 и более дней воздерживайтесь от поездок в общественном транспорте по карте «Тройка». За это вы получите от 100 жетонов, которые можно обменять на повышение уровня в Программе лояльности.

В свою очередь бонусы удобно тратить на реальные товары и услуги. Один бонус равен одному рублю.

Например, вы сможете обменять доступные бонусы на скидку- в любимых онлайн-магазинах или оплатить до 100% стоимости товара в магазине приложения «Город».

Оставайтесь дома и берегите себя.

Приложение «Город» можно скачать в App Store и Google Play.

О программе лояльности «Город»

«Город» — это бонусная программа карты «Тройка». Пополняя тариф «Кошелёк» и совершая покупки у партнёров программы, вы копите бонусы, которые можно обменивать на скидки и товары. У многих партнёров Программы доступна онлайн-доставка.

Срок акции: с 30 марта 2020 года по 25 апреля 2020 года. Организатор акции: ООО «Народная карта» (ОГРН 1137746823994, адрес 115533, г. Москва, Нагатинская набережная, дом 18, корпус 1, помещение XXI). Подробнее о Программе и акции можно узнать на официальном сайте.