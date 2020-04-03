Генпрокуратура потребовала заблокировать новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить новые фейки о коронавирусе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 3 апреля.

Так, на трех интернет-ресурсах была обнаружена публикация под названием «Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID». В ней рассказывается о сотруднике полиции, прибывшем в Барнаул, который якобы заражен коронавирусом. Также в публикации утверждается, что у барнаульских полицейских отсутствуют медицинские маски. По данным краевого управления МВД, эта информация не соответствует действительности.

В YouTube был обнаружен ролик под названием «Зачем создали и пиарят коронавирус? 7 причин раздувания истерии мирового масштаба». В нем утверждается, что коронавирус не представляет опасности, а фармацевтические компании являются главным бенефициарами в сложившейся ситуации. Аналогичный ролик был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

Также в YouTube есть видео под названием «Клин держится», в котором приводятся комментарии местных жителей о зараженных людях в городе, не соответствующие действительности. В ролике под названием «Чью сторону примет Золотов в битве за ЦБ, ФРС и РФ», в которой утверждается о готовящихся массовых беспорядках во время принятия карантинных мер.

На сайте интернет-газеты «Звезда» найдена статья, в которой говорится, что власти Пермского края приняли решение об отмене парада Победы из-за коронавируса, что не соответствует действительности. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» обнаружены комментарии с призывами к насильственным действиям в отношении заразившихся коронавирусом россиян, приехавших из-за границы.

«Таким образом, на вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что жителя Магнитогорска (Челябинская область) оштрафовали на 30 тыс. рублей за публикацию в соцсетях фейка о невозможности покинуть город из-за коронавируса. Днем ранее за публикацию фейка о больных коронавирусом оштрафовали жителя Бугульмы (Татарстан).

31 марта Госдума проголосовала за ужесточение административной и уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. В КоАПе штрафы увеличены с 1,5 млн рублей до 10 млн рублей.

Кроме того, теперь предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы до пяти лет в случае тяжких последствий или даже смерти человека после появления ложной информации. Закон уже одобрил Совет Федерации.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период — 34 летальных исхода.

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