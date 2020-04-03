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В Швеции разработали стратегию по «поддержке демократии» в России

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Фото: Global Look Press
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Правительство Швеции поддержит развитие демократии, прав человека и защиту экологии в России. Об этом говорится в стратегии шведского МИДа на 2020-2024 годы, с которой ознакомился RT.

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«Правительство намерено расширять и развивать поддержку в области демократии, прав человека, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата в России и изучать возможности для расширения сотрудничества с ней по данным направлениям», — цитирует документ в пятницу, 3 апреля, телеканал.

Важной целевой группой в данном направлении является молодежь, отмечается в документе. На реализацию мероприятий Стокгольм планирует выделить 389 млн шведских крон (примерно $38,5 млн). Из них 324 млн крон ($32 млн) получит Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

Деятельность SIDA «укрепит» потенциал российского гражданского общества, в том числе в вопросах защиты демократии, полагают авторы документа. Также шведы намерены бороться с дискриминацией в России и помогать предоставлению россиянам независимой информации.

В марте канадский парламентский комитет по разведке и национальной безопасности в своем докладе назвал Россию и Китай угрозой основам демократии в стране. Москва и Пекин используют представителей своих канадских диаспор в качестве инициаторов и ведущих различных мероприятий, направленных на дестабилизацию в стране, полагают в Канаде.

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