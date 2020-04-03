Электроподстанцию построят в Омске

В Омске в Кировском округе построят электроподстанцию. Она сможет разгрузить действующую там подстанцию «Кировская», которая работает уже 66 лет. Как сказал представитель «Омскэнерго» Сергей Самотойлов, «Кировская» уже достигла своей предельной мощности.

Рабочее напряжение подстанции «Семиреченская» составит 110/10 кВ. Это позволит распределить нагрузку, подсоединить новых потребителей и обеспечить надежное электроснабжение.

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии ИА «ОМСКРЕГИОН» сообщили, что сейчас заявитель на строительство проходит процедуру публичных слушаний. В соответствии с законом это необходимо для получения разрешения на начало строительства подстанции.