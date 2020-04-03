Прямой эфир

Электроподстанцию построят в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске в Кировском округе построят электроподстанцию. Она сможет разгрузить действующую там подстанцию «Кировская», которая работает уже 66 лет. Как сказал представитель «Омскэнерго» Сергей Самотойлов, «Кировская» уже достигла своей предельной мощности.

Рабочее напряжение подстанции «Семиреченская» составит 110/10 кВ. Это позволит распределить нагрузку, подсоединить новых потребителей и обеспечить надежное электроснабжение.

В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии ИА «ОМСКРЕГИОН» сообщили, что сейчас заявитель на строительство проходит процедуру публичных слушаний. В соответствии с законом это необходимо для получения разрешения на начало строительства подстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Омской области ввели режим самоизоляции
Омская область получит 1 млрд рублей на оснащение больниц

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020