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Синоптики рассказали о потеплении в Москве и области 3 апреля

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Фото: агентство городских новостей Москва/Софья Сандурская
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Воздух в Москве, в пятницу, 3 апреля, прогреется до +10 градусов, ожилается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице столбики термометров будут колебаться в пределах +8…+10 градусов с похолоданием в ночь на субботу до +2.

Ожидается юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 12-17 м/с. По этой причине продлен желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температурные значения достигнут отметки +11 градусов. В предстоящую ночь температура опустится до –4.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России, а специалисты Росгидромета отметили, что ночи в предстоящем месяце будут морозными.

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