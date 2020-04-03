Экс-футболист Никифоров рассказал о несерьезном отношении испанцев к коронавирусу

Бывший футболист сборной России и испанского клуба «Спортинг» Юрий Никифоров описал как критическую ситуацию в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тренер вместе с семьей остается на карантине в городе Хихоне, изоляция длится почти четыре недели.

«Обстановка ужасная. Оказалось, что здесь, как и в Италии, совершенно не готовы к нашествию этой чумы: не хватает медицинских масок, и медсестры вынуждены обматывать лицо пластиковыми мешками, не хватает аппаратов для искусственной вентиляции легких. Самое тревожное, что никто не знает, когда Испания минует пик эпидемии, и она пойдет на спад», – сказал Никифоров в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Тренер заметил, что «раньше эпицентром эпидемии считался Мадрид, а сейчас он переместился в Барселону». Экс-футболист сообщил о популярном мнении: скачок числа зараженных в Испании произошел после того, как болельщики «Валенсии» слетали на матч своего клуба с итальянской «Аталантой» в Лиге чемпионов в середине февраля и «притащили с собой эту заразу».

«Сначала здесь все смеялись — мол, это не про нас, а сейчас не успевают хоронить», – сказал Никифоров. И добавил, что «близкие не могут проститься с умершими – и неизвестно, где те будут захоронены».

Российский специалист рассказал о специальной акции в поддержку врачей, которую теперь устраивают жители каждый день, когда «весь город выходит в восемь вечера на балконы и под автомобильные клаксоны в течение пяти минут аплодирует мужеству медиков, которые, выступая по телевизору, не скрывают своих слез».

Никифоров также обозначил условия жесткого карантина: из дома можно выходить только одному человеку с условием, что он идет в аптеку или только в продовольственный магазин, где больше 10 человек находиться не могут. «За всем следят специальные секьюрити», – заметил он.

Город патрулирует полиция, которая имеет право остановить на улице любого, проверить сумки и потребовать чеки на продукты. «Если ты просто сходил за пивом и больше ничего не купил, то придется выложить штраф в 600 евро», – подчеркнул Никифоров.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции. Ее вспышка произошла в конце 2019 года в Китае, в городе Ухань провинции Хубэй, а в начале 2020-го инфекция распространилась по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество заболевших в мире — 1 015 403 человек, жертвами пандемии стали более 53 030 инфицированных, выздоровели 210 579.

Испания занимает третье место по числу инфицированных (112 065 человек) после Италии и лидера антирейтинга США, и также третья в мире по смертности (10 348 случаев). При этом выздоровели в стране пока 26 743 человека.