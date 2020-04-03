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Российский волейболист Мусэрский рассказал о борьбе Японии с коронавирусом

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Фото: ТАСС/Роман Кручинин
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Волейболист сборной России и японского клуба «Сантори Санбердз» Дмитрий Мусэрский считает, что азиатская страна смогла справиться с эпидемией коронавируса без жестких мер за счет ответственности населения. По его мнению, при этом нет никакой необходимости в ведении самоизоляции для жителей.

«Жизнь не остановилась. Я бы не делал громких заявлений, что Япония уже победила коронавирус. Меры предосторожности соблюдаются, советуют без особой причины на улицу не выходить, но сады и школы у нас в Осаке открываются. Основная причина нормализации ситуации в том, что японцы круглый год и так ходят в масках и у них нет культуры рукопожатий, вместо них — поклоны. Почти повсеместно в магазинах антисептики, каждый может продезинфицировать руки», — сказал Мусэрский в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Вдобавок в стране еще до объявления о пандемии начали измерять температуру у всех прибывающих с континента. «На законодательном уровне была установлена обязанность сообщать о прибытии из Китая или других стран Азии, всех китайцев или вернувшихся японцев отправляли на тесты, это было массово», — заметил Мусэрский. По его словам, теперь туристов в Японии почти нет.

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Олимпийский чемпион – 2012 согласился, что на улицах стало меньше людей. Он привел в пример посещенный им самый оживленный перекресток Токио — Сибуя, где «от обычной толпы осталось 20%, но на машинах ездят, всё работает, кафе, рестораны, магазины». По словам волейболиста, перемещаться по городу можно, «есть только пожелание властей, выходим, но недалеко, гуляем в парках, они не закрыты».

При этом Мусэрский не стал осуждать россиян, которые после объявления первой нерабочей недели и введения мер по самоизоляции отправились в парки на пикники. Он пошутил, что сам бы не отказался от подобного времяпровождения.

«В целом в идее пойти на шашлыки ничего плохого нет, но сидеть дома, конечно, выглядит более правильным поступком по сравнению с собраниями родственников и друзей», — сказал волейболист. Спортсмен также добавил, что «в Японии тоже собираются компании, в парке, в общественных заведениях». При этом кто-то из таких отдыхающих был «в масках, кто не в масках».

Волейболист выразил мнение, что коронавирус не настолько страшен. «Может, страшнее гриппа, но лучше заняться своим иммунитетом, а не ежечасно читать новости и обновлять статистику в интернете», — отметил он. Мусэрский убежден, что прогулки на свежем воздухе полезны, а «если уж сидеть дома — то хотя бы окна открывать, проветривать».

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй, в городе Ухань. В начале 2020-го инфекция распространилась по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, общее количество заболевших в мире — 1 015 403 человек, жертвами пандемии стали более 53 030 инфицированных, выздоровели — 210 579.

В Японии коронавирус был выявлен у 2495 человек, 62 скончались, выздоровели 472.

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