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Камбоджийская полиция задержала американца из-за слюны на банкноте

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Фото: Depositphotos
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В столице Камбоджи Пномпене гражданина США задержали за то, что он вытер слюну купюрой и оставил ее на банкомате, пишет 1 апреля Daily Mail.

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Издание опубликовало видео, на котором видно, как мужчина подходит к банкомату и некоторое время роется в карманах. Доставая деньги, мужчина облизал пальцы.

Затем вынул купюру в 10 местных долларов с надписью «Я жив благодаря Иисусу» и забросил ее на банкомат.

Обнаружила деньги сотрудница банка, которая вызвала медиков и полицию. На фоне распространения коронавируса в помещении с банкоматом провели дезинфекцию.

Мужчину задержали, им оказался 64-летний американец Льюис Джеффри Кук. Выяснилось, что брошенная им купюра была поддельной. Кук сдал тесты на коронавирус и наркотики, которые оказались отрицательными. Причина его необычного поведения не уточняется.

В марте Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус SARS-COV-2 пандемией. По данным организации ко 2 апреля в мире заразились более 930 тыс. человек.

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