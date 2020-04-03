Камбоджийская полиция задержала американца из-за слюны на банкноте

В столице Камбоджи Пномпене гражданина США задержали за то, что он вытер слюну купюрой и оставил ее на банкомате, пишет 1 апреля Daily Mail.

Издание опубликовало видео, на котором видно, как мужчина подходит к банкомату и некоторое время роется в карманах. Доставая деньги, мужчина облизал пальцы.

Затем вынул купюру в 10 местных долларов с надписью «Я жив благодаря Иисусу» и забросил ее на банкомат.

Обнаружила деньги сотрудница банка, которая вызвала медиков и полицию. На фоне распространения коронавируса в помещении с банкоматом провели дезинфекцию.

Мужчину задержали, им оказался 64-летний американец Льюис Джеффри Кук. Выяснилось, что брошенная им купюра была поддельной. Кук сдал тесты на коронавирус и наркотики, которые оказались отрицательными. Причина его необычного поведения не уточняется.

В марте Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус SARS-COV-2 пандемией. По данным организации ко 2 апреля в мире заразились более 930 тыс. человек.