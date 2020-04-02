В Липецкой области три города признаны комфортными для жизни

Липецк, Елец и Грязи признаны Минстроем РФ комфортными для жителей. В этом году индекс качества городской среды в этих населенных пунктах вырос почти до 200 баллов, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Показатель складывается в результате исследования по 36 индикаторам. Максимальный индекс — 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной, передает Lipetskmedia.

«К 2024 году президент России поручил главам субъектов повысить индекс качества городской среды на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой в два раза. Таких результатов мы сможем достигнуть во многом благодаря успешной реализации национальных проектов», — прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Ранее Елец стал лауреатом всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (номинация «Исторические поселения»). Среди малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек одним из городов-призеров стал Данков (Липецкая область). Призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей.