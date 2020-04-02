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Конкуренция на рынке труда резко усилилась на фоне коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На фоне распространения коронавируса и введения мер по борьбе с пандемией на рынке труда усиливается конкуренция. Так, за март текущего года число претендентов на вакансию выросло на 10%, то есть на 10 мест хотят попасть 75 человек. Об этом свидетельствуют данные hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

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Как отмечают эксперты, тенденция усилится в дальнейшем.

Самая жесткая конкуренция на данный момент — за места, не требующие опыта работы, и вакансии для студентов. Следом идет высший менеджмент и сфера искусства, развлечений и масс-медиа.

Также выше среднего конкуренция среди административного персонала, юристов, специалистов по добыче сырья и бухгалтеров. Следом по сложности трудоустройства идет работа в спортклубах, салонах красоты, сфере транспорта и логистики и госслужба.

Легче всего устроиться на работу в области консультирования —тренеры по обучению, консультанты по проектам, менеджеры проектов, аналитики-социологи.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 3 апреля.

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