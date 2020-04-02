Власти Оренбуржья вводят новые меры поддержки бизнеса

Меры поддержки малого и среднего бизнеса приняли в Оренбургской области. О них рассказала и.о. заместителя председателя правительства по экономической и инвестиционной политике региона Наталья Левинсон.

Работодателям, которые ликвидируют свои предприятия, частично возместят расходы на оплату труда уволенным работникам, передает РИА «Оренбуржье». Будет уменьшена налоговая нагрузка на бизнес. Введен мораторий на проверки со стороны служб регионального и муниципального контроля. Для промышленных предприятий предусмотрели специальные льготные займы. В центре «Мой бизнес» для предпринимателей ускорен порядок рассмотрения документов по всем мерам поддержки.

«Данный пакет не окончательный, будет расширяться. Сегодня принимаем стабилизирующие меры, а дальше мы будем рассматривать меры развивающие», — сказала Наталья Левинсон.

25 марта во время своего обращения президент России Владимир Путин поручил снизить ставку страховых взносов для малых и средних предприятий с 30 до 15% для россиян, чья зарплата превышает минимальный размер оплаты труда.

Также глава государства подчеркнул, что это не временная мера поддержки, а постоянная. Он отметил, что таким образом создается долгосрочный стимул для работодателей повышать заработную плату сотрудникам.