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Музей «Подземный Севастополь» открыл онлайн-доступ к экспозиции

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Музей гражданской обороны «Подземный Севастополь» открыл свободный доступ к своей виртуальной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

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«В виртуальном музее вы сможете погрузиться в атмосферу настоящего противоатомного подземного убежища, построенного в Севастополе в разгар холодной войны, познакомиться с принципами выживания в замкнутом пространстве и узнать о достижениях севастопольских служб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — цитирует сообщение пресс-службы онлайн-газеты «Новый Севастополь».

Музей создан на месте бывшего подземного противоатомного убежища С-2, которое было построено в период с 1952 по 1957 год. При необходимости в нем могли укрыться специалисты, которым затем предстояло восстанавливать город.

1 апреля сообщалось, что в онлайн-каталогах музеев Москвы можно увидеть больше 40 тыс. экспонатов. Проект «Музейная Москва онлайн» запустили в 2017 году и сейчас он объединяет коллекции 36 городских культурных площадок. Больше всего оцифрованных экспонатов представил Государственный биологический музей имени Тимирязева — 15,6 тыс.

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