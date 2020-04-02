В Подмосковье продлили действие ограничений из-за коронавируса до 1 мая. Об этом говорится в постановлении правительства Московской области, опубликованном 2 апреля.

Также в постановлении расширяется группа лиц, которые должны в обязательном порядке сделать тест на коронавирус. В нее вошли контактировавшие с заболевшими, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», люди старше 65 лет с симптомами респираторных заболеваний, медицинские работники с рисками инфицирования, а также те, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (кадетские корпуса, дома-интернаты и др.). Отмечается, что тестирование будет осуществляться за счет бюджета МО.

Организациям необходимо распределить сотрудников на тех, кого можно перевести на удаленный режим работы, кого нет, а также для кого установлен режим работы нерабочего дня с сохранением зарплаты.

Школьникам 1–11-х классов, которые имеют право на бесплатное питание, необходимо организовать выдачу продуктовых наборов.

Гражданам из группы риска, которые «дисциплинированно» проведут период самоизоляции, 14 апреля будет выплачена денежная компенсация.

«Граждане с COVID-2019 и совместно проживающие с ними обязываются применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации», — отмечается в документе.

Ранее 2 апреля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Власти этих двух регионов первыми ввели режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, в 76 регионах России этой инфекцией заразились 3548 человек, погибли 30 пациентов.

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