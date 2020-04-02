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Около 50 млн рублей направят на дорожный ремонт в Кондопоге

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Кондопоге (Республика Карелия) в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт. На эти цели готовы направить 50 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Аукцион на дорожные работы объявила администрация Кондопожского района. Власти планируют отремонтировать покрытие на улицах Комсомольская и Заводская, а также на Октябрьском шоссе, пишет ИА «Карелinform».

Максимальная стоимость контракта составит 50 млн рублей. Выбор подрядчика запланирован на 13 апреля. Он должен будет завершить работы в течение 30 дней после подписания контракта и предоставить на них 5 лет гарантии.

В марте сообщалось, что в Карелии в 2020 году на безопасность дорожного движения направят более 337 млн рублей. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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