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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился на 1,8%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 2 апреля, снизился на 1,8%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 10:00 (мск) стоимость американской валюты снизилась до 75,36 рублей. Курс евро упал на 2,1%, до 84,5 рубля.

Через некоторое время падение замедлилось и к 10:06 (мск) курс доллара составил 77,67 рубля, курс евро — 84,97 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась после того, как 6 марта переговоры России и стран – участниц ОПЕК+ провалились. Стороны не пришли к соглашению, в результате чего нефтяные цены начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний потеряли в своих позициях.

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