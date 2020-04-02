Синоптики рассказали о погоде в апреле

Апрельский воздух днем будет прогреваться не более чем до 10 градусов тепла. При этом ночи в четвертом месяце 2020 года будут морозными. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Росгидромет.

«Преобладающая температура ночью от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем около 10 градусов тепла», — цитирует ТАСС сообщение службы.

Синоптики отмечают, что в апреле в периоды похолодания термометры покажут днем — до 0–5 градусов тепла, а ночью — до 4–9 градусов мороза.

Ранее метеорологи рассказали о погоде в Москве на 2 апреля. Сообщается, что в столичном регионе ожидается облачная погода, небольшой дождь и до +6 градусов.

Согласно исследованиям Минкомсвязи, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Института исследований интернета, обнародованным ранее в четверг, во время режима самоизоляции россияне стали больше посещать сайты про погоду.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в апреле будет около или выше нормы на всей территории России.

29 марта власти Москвы и Московской области первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры ввели и в других регионах России.