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В России начались продажи пикапа Isuzu D-Max для бездорожья

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Isuzu
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Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max в новой комплектации AT35. Об этом 2 апреля пишет «Автостат».

Отмечается, что автомобиль создан совместно с компанией Arctic Trucks и предназначен для передвижения в условиях бездорожья.

Автомобиль оснащается трехлитровым турбодизельным двигателем мощностью 177 л.с. и системой полного привода.

Пикап получил доработанную подвеску, тягово-сцепное устройство, лебедку, шноркель, защитную дугу кузова, расширенные передние и задние арки, колеса увеличенного диаметра.

17 января сообщалось, что на московских улицах появились новые легковые эвакуаторы на базе пикапа Isuzu D-Max.

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