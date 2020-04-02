Россияне в самоизоляции стали больше интересоваться погодой

Россияне во время режима самоизоляции стали больше посещать сайты про погоду. Об этом 2 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования Минкомсвязи, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Института исследований интернета.

«За март количество посетителей на сайты про кино, литературу и ЕГЭ осталось без изменений: 55 млн, 15 млн и 5 млн. Сайты про прогнозы погоды в условиях карантина и самоизоляции посетило на 4 млн пользователей больше (51 млн за месяц). Порталы по дистанционному образованию приросли на 3,2 млн (17,5 млн)», — говорится в докладе.

Также россияне стали чаще посещать сайты компьютерных игр и веб-страницы, посвященные лекарственным средствам. Снижение посещаемости зафиксировано у ресурсов с гороскопами, сервисов по продаже билетов и поиску работы.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и области первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позднее аналогичные меры ввели и в других регионах России.

В период режима самоизоляции люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

По состоянию на 1:00 мск 2 апреля, в России выявлено 2777 случаев заражения COVID-19.

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