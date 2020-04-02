Власти Новосибирской области отметили положительный эффект режима самоизоляции

Введенные ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции, уже приносят значительный положительный эффект в профилактике и борьбе с новым коронавирусом. Об этом заявил 2 апреля вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

«Дополнительные меры имеют определенный результат с точки зрения самоорганизации людей, работы организаций», — сказал он журналистам. По словам Нелюбова, людей информируют об ограничениях через громкоговорители, власти планируют привлечь также сотовых операторов, пишет «РИА Новости».

Как добавил вице-губернатор, контроль принятых мер ведется в первую очередь через разъяснительную работу. По данным статистики, количество людей и транспорта на улицах Новосибирска и других населенных пунктов существенно уменьшилось.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что в целом ситуация стабильная. Принятые меры помогают работающим в интенсивном режиме врачам, добавила она.

В Новосибирской области, по данным на 1 апреля, подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Два пациента уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 6683 жителя региона. Снято с наблюдения 2164 человека.

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

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