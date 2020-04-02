Прямой эфир
Сюжет:

Власти Новосибирской области отметили положительный эффект режима самоизоляции

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введенные ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции, уже приносят значительный положительный эффект в профилактике и борьбе с новым коронавирусом. Об этом заявил 2 апреля вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Пиковая — дома: власти задумались о продлении нерабочей недели
Правительству и регионам придется найти компромисс между ограничениями и развитием экономики

«Дополнительные меры имеют определенный результат с точки зрения самоорганизации людей, работы организаций», — сказал он журналистам. По словам Нелюбова, людей информируют об ограничениях через громкоговорители, власти планируют привлечь также сотовых операторов, пишет «РИА Новости».

Как добавил вице-губернатор, контроль принятых мер ведется в первую очередь через разъяснительную работу. По данным статистики, количество людей и транспорта на улицах Новосибирска и других населенных пунктов существенно уменьшилось.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова сообщила, что в целом ситуация стабильная. Принятые меры помогают работающим в интенсивном режиме врачам, добавила она.

В Новосибирской области, по данным на 1 апреля, подтверждено 10 случаев заражения коронавирусом. Два пациента уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 6683 жителя региона. Снято с наблюдения 2164 человека.

коронавирус

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Граждане могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи
В Сыктывкаре началась доследственная проверка массового заражения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020