Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения

Всероссийскую перепись населения нужно перенести на 2021 год из-за распространения коронавирусной инфекции. Такую информацию передает пресс-служба Росстата со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова в четверг, 2 апреля.

Перенос мероприятия, как сообщается, никак не повлияет на качество и результат переписи.

«Наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России», — цитирует в четверг, 2 апреля, ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Росстате отметили, что текущая ситуация не благоприятствует подготовке инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных при переписи. При этом, как уточнили в ведомстве, эпидобстановка внесла коррективы в мероприятия по переписи населения не только в России, но и в США, Бразилии и Киргизии.

Новые сроки проведения Всероссийской переписи, согласно сообщению, будут определены правительством РФ.

Всероссийская перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Для проведения мероприятия планировалось использовать новые методы сбора данных.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев вызываемая им болезнь COVID-19 охватила более 190 стран. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта.

По данным статистического портала Worldometer, на 2 апреля в мире зафиксировано 936 204 случая заражения, умерли — 47 249 человек, выздоровели — 194 578.

В России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 — в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

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