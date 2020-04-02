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В Роспотребнадзоре выступили за продление выходных в России

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Количество нерабочих дней в России, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией в стране из-за коронавируса, должно быть больше. Об этом в среду, 1 апреля, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Период разрыва связей передачи <...> должен быть кратным 14 дням. Но 14 дней — это, конечно, недостаточно, этих дней должно было бы быть больше», — приводит ее слова ТАСС.

Тем не менее глава ведомства подчеркнула, что объявленная президентом Владимиром Путиным выходная неделя с 30 марта по 3 апреля уже внесла большой вклад в борьбу с распространением вируса в стране.

Кроме того, Попова призвала не останавливаться в принятых мерах по противодействию коронавируса в России.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил продление нерабочей недели, однако подчеркнул, что говорить об этом пока рано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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