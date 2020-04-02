В ЛНР скончалась раненная в результате обстрела пожилая женщина

Пожилая женщина, раненная в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины подконтрольного самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поселка Голбовское, скончалась от полученных травм. Об этом в четверг сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела был поврежден жилой дом и ранена местная жительница 1940 года рождения Вольгина Мария Андреевна, она была хозяйкой дома. «В результате полученных травм Вольгина скончалась», — цитирует «РИА Новости» 2 апреля сообщение СЦКК.

При обстреле со стороны украинской армии 300 домов на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) остались без электричества.

7 марта после обстрела со стороны украинских силовиков 300 домов на территории ЛНР остались без электричества. 18 февраля в результате массированного обстрела более тысячи жителей района Марьевка в поселке Золотое-5 в ЛНР также остались без электроэнергии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, объединившись позднее в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.