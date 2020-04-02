Экс-владелец «Спартака» не оценил идею отмены РПЛ из-за COVID-19

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко раскритиковал идею отмены результатов сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 2 апреля.

Ранее с таким предложением выступили некоторые специалисты и эксперты.

«Идея о полном обнулении сезона изначально была не совсем реальной... А что делать с теми, кто старался, бился в этом сезоне? Если совсем нет выхода, то было бы более разумно раздать медали и еврокубковые путевки по итогам сыгранных матчей. Но лучше всего все-таки довести чемпионат до конца», — заявил экс-президент столичного клуба.

Червиченко отметил, что в случае принятия решения об обнулении сезона РПЛ на матчи еврокубков попадут лишь те российские команды, кто плохо выступил в прошлом году, передает «Газета.ру».

Ранее 22 марта с похожим мнением выступил главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он пояснил, что необходимо доиграть оставшиеся матчи для подведения итогов после 22 туров из 30, несмотря на вариант о досрочном окончании всех игр чемпионата России, который ранее предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.

17 марта вместе с турниром «Тинькофф – РПЛ» были остановлены все соревнования под эгидой Российского футбольного союза до 10 апреля, а также плей-офф Континентальной хоккейной лиги и баскетбольная Единая лига ВТБ. Данное решение было принято после отмены многочисленных спортивных соревнований в мире, включая перенос чемпионата Европы по футболу с лета 2020 года на июнь–июль 2021 года и приостановку матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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