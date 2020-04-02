Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 апреля

В Москве и Подмосковье в четверг, 2 апреля, ожидается облачная погода, небольшой дождь и до +6 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По словам синоптиков, в четверг столичный регион будет пересекать теплый атмосферный фронт, а воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер ожидается западный, 5–10 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление будет оставаться в диапазоне климатической нормы с показателем в 738 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60%.

Специалисты отмечают, что метеозависимые и страдающие заболеваниями сердца и сосудов люди могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. Граждане с атеросклерозом, вегето-сосудистой дистонией и гипертоники могут испытывать головные боли. Также это касается людей, имеющих хронические заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ранее, 31 марта, инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о благоприятной погоде для распространения коронавируса.