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NASA объявило среди сотрудников конкурс идей по борьбе с COVID-19

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Фото: TASS/imago images/Rüdiger Wölk
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) анонсировало проведение конкурса идей среди своих сотрудников для поиска решения по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается в пресс-релизе ведомства.

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«За последние несколько недель я слышал от сотрудников о желании помочь нации в это беспрецедентное время... Я с нетерпением жду возможности увидеть, какие идеи мы получим и как они могут внести дополнительный значимый вклад в ответ COVID-19», — рассказал директор управления Джим Брайденстайн.

Он отметил, что конкурс будет проводиться на специально созданной внутренней краудсорсинговой платформе NASA@WORK. Первоначальное рассмотрение идей намечено на 15 апреля.

Брайденстайн подчеркнул, что NASA уже сотрудничает с Белым домом и правительственными организациями в сферах разработок новых средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ и по направлениям мониторинга и прогнозирования распространения пандемии. Помимо этого, ведомство участвует в разработке вакцины от коронавируса с помощью суперкомпьютеров и с применением возможностей искусственного интеллекта.

19 марта NASA заявило о приостановке космической миссии по освоению Луны «Артемида» для обеспечения безопасности своих сотрудников на фоне распространения коронавируса.

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