Проезд автомобилей к морю ограничили во Владивостоке

Власти Владивостока временно ограничат проезд автомобилей к местам массового отдыха из-за режима полной самоизоляции. По информации пресс-службы администрации краевого центра, в среду, 1 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке.

«Это связано с введением режима полной самоизоляции во Владивостоке и ограничением проезда автомобилей к местам массового отдыха», — подчеркнули в мэрии, передает РИА «Восток-Медиа».

Ранее сообщалось, что в городе планируется ограничить доступ на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета, в том числе на набережную. Пройти смогут только студенты и сотрудники вуза. Как пояснили в вузе, учреждение согласовало с властями ограничение прохода.