Прямой эфир

Проезд автомобилей к морю ограничили во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Владивостока временно ограничат проезд автомобилей к местам массового отдыха из-за режима полной самоизоляции. По информации пресс-службы администрации краевого центра, в среду, 1 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке.

«Это связано с введением режима полной самоизоляции во Владивостоке и ограничением проезда автомобилей к местам массового отдыха», — подчеркнули в мэрии, передает РИА «Восток-Медиа».

Ранее сообщалось, что в городе планируется ограничить доступ на территорию кампуса Дальневосточного федерального университета, в том числе на набережную. Пройти смогут только студенты и сотрудники вуза. Как пояснили в вузе, учреждение согласовало с властями ограничение прохода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество автобусных рейсов сократили во Владивостоке
Во Владивостоке супруги сбежали из-под карантина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020