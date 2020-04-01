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Медпункты в садоводствах Ленобласти откроются раньше срока

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Медпункты в садоводствах Ленинградской области откроют раньше, чем в прошлом году. Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, такое решение объявили на совещании под руководством вице-губернатора Владимира Кириллова.

Крестный ход на вертолете против коронавируса прошел в Ленобласти

Из-за эпидемиологической обстановки многие горожане решили самоизолироваться на дачах уже сейчас: в прошлые выходные туда уехали около 1,2 млн человек, это в разы превышает данные 2019 года. Поэтому медпункты начнут прием пациентов уже 15 апреля, а врачи будут заниматься профилактикой распространения коронавирусной инфекции, информирует телеканал «78».

В Кировском районе медпункты откроются в массивах и товариществах «Славянка», «Заречное», «Восход» и «Заря». Во Всеволожском районе медпомощь будут оказывать в СНТ «Остров». В Гатчинском районе — в массивах «Чаща», «Антропшино», а также товариществах ЛОМО и «Строитель». С 20 апреля пункты откроются ещё в девяти крупных садоводствах. Остальные 17 начнут работать 1 мая.

Ранее воздушный крестный ход был совершен епископом Выборгским и Приозерским Игнатием в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса SARS-CoV2. Он облетел на вертолете Карельский перешеек и всю территорию Выборгской епархии, в том числе Выборг, Всеволожск и Приозерск, а также Кудрово, Токсово и Рощино.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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