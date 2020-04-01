Пенсионерка из Байкальска отдала мошеннице более 100 тыс. рублей

В Байкальске (Иркутская область) очередной жертвой мошенников стала 83-летняя женщина. Она отдала лжецелительнице за снятие порчи более 100 тыс. рублей.

Как сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, пенсионерка сама обратилась в полицию. По ее словам, незнакомка подошла к ней на улице и убедила в наличии порчи. Для проведения обряда женщина попросила сбережения пенсионерки, после чего завернула их в газету и сказала положить под матрас.

Отсутствие денег пенсионерка обнаружила на следующий день и обратилась в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила 116 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленница, а также ее возможная сообщница разыскиваются.

27 марта сообщалось, что в Иркутской области за сутки зарегистрировано семь случаев мошенничества. Одна из пострадавших перечислила преступникам более 3 млн рублей.