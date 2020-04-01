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Операция «Путина-2020» началась в Ростовской области

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С 1 апреля до 31 мая в Ростовской области проводится антибраконьерская операция «Путина-2020», сообщило региональное правительство. Сотрудники МВД, межрайонной природоохранной прокуратуры, минсельхозпрода, минприроды, Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству будут обеспечивать проход рыбы из Азовского моря и Цимлянского водохранилища к местам нереста.

В этот период действуют строгие ограничения рыбной ловли. Нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность, информирует RostovGazeta.

Добавим, что инспекторы Рыбнадзора раньше обычного начали проводить рейды по водоемам Липецкой области. Порядок работы был скорректирован из-за начала нереста. С 15 марта в регионе запретили вылов судака, с 20 марта действует запрет на добычу щуки.

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