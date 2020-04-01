Прямой эфир

Эксперт рассказал о преимуществах ПЦР-диагностики

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время самый надежный и быстрый способ определить SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, — использовать так называемую ПЦР-диагностику. Это позволяет определять ничтожные количества вируса во взятых у пациентов мазках.

«Все отреагировали только на слово «пандемия»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о том, как ряд стран игнорировал предупреждения, и мерах, которые помогут остановить распространение COVID-19

«Сегодня в России уже зарегистрированы и находятся в стадии активного использования несколько ПЦР-тест-систем, разработанных рядом специализированных государственных организаций и частных компаний: ГК «Вектор», ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, ООО «НПФ Литех», АО «Вектор-Бест» и ООО «Смартлайфкеа», — рассказал «Известиям» 1 апреля член генерального совета общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор компании «Ниармедик Плюс» Владимир Нестеренко.

Еще у двух производителей из РФ в ближайшее время будут зарегистрированы дополнительные тест-системы — их собственные разработки.
Новые тест-системы были разработаны разными российскими производителями в короткий срок. По мнению эксперта, это свидетельствует о здоровой конкуренции на отечественном рынке и о высоком научном потенциале России.

«Представленные тест-системы примерно похожи. У них отличается уровень чувствительности, но в среднем время от начала (выделение нуклеиновых кислот из физиологических образцов пациента) до конца (результат) занимает до четырех часов. И это неплохой результат», — добавил Нестеренко.
Он также обратил внимание, что медицинские учреждения и лаборатории в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 не смогут обрабатывать сотни и тысячи образцов в режиме «реального времени». В данной ситуации «узким горлышком» является наличие специализированного оборудования или «автоматические пробоподготовщики», — считает эксперт.

«Весь мир использует роботизированную технику для этого процесса — на один город создается 2–3 централизованные лаборатории, которые позволяют быстро обрабатывать результаты. У нас же сейчас эта обработка в основном производится вручную», — отметил гендиректор «Ниармедик Плюс».

По его мнению, хорошо, что отечественные тест-системы выходят на рынок. Однако Нестеренко сомневается, что в условиях пандемии в «полях» возможно работать с портативной лабораторией, равно как и нанимать большое количество лаборантов для обработки результатов. Эксперт задался вопросом, будут ли закупаться импортные автоматические «пробоподготовщики» или отечественные производители предложат собственные разработки. Он считает, что это один из ключевых вопросов, ответ на который позволит сделать эффективным использование современных методов диагностики коронавируса.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал разрешающий увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом закон
Нейросеть сможет выявить COVID-19 по флюорографии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020