Эксперт рассказал о преимуществах ПЦР-диагностики

В настоящее время самый надежный и быстрый способ определить SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, — использовать так называемую ПЦР-диагностику. Это позволяет определять ничтожные количества вируса во взятых у пациентов мазках.

«Сегодня в России уже зарегистрированы и находятся в стадии активного использования несколько ПЦР-тест-систем, разработанных рядом специализированных государственных организаций и частных компаний: ГК «Вектор», ФГБУ «ЦСП» Минздрава России, ООО «НПФ Литех», АО «Вектор-Бест» и ООО «Смартлайфкеа», — рассказал «Известиям» 1 апреля член генерального совета общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор компании «Ниармедик Плюс» Владимир Нестеренко.

Еще у двух производителей из РФ в ближайшее время будут зарегистрированы дополнительные тест-системы — их собственные разработки.

Новые тест-системы были разработаны разными российскими производителями в короткий срок. По мнению эксперта, это свидетельствует о здоровой конкуренции на отечественном рынке и о высоком научном потенциале России.

«Представленные тест-системы примерно похожи. У них отличается уровень чувствительности, но в среднем время от начала (выделение нуклеиновых кислот из физиологических образцов пациента) до конца (результат) занимает до четырех часов. И это неплохой результат», — добавил Нестеренко.

Он также обратил внимание, что медицинские учреждения и лаборатории в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 не смогут обрабатывать сотни и тысячи образцов в режиме «реального времени». В данной ситуации «узким горлышком» является наличие специализированного оборудования или «автоматические пробоподготовщики», — считает эксперт.

«Весь мир использует роботизированную технику для этого процесса — на один город создается 2–3 централизованные лаборатории, которые позволяют быстро обрабатывать результаты. У нас же сейчас эта обработка в основном производится вручную», — отметил гендиректор «Ниармедик Плюс».

По его мнению, хорошо, что отечественные тест-системы выходят на рынок. Однако Нестеренко сомневается, что в условиях пандемии в «полях» возможно работать с портативной лабораторией, равно как и нанимать большое количество лаборантов для обработки результатов. Эксперт задался вопросом, будут ли закупаться импортные автоматические «пробоподготовщики» или отечественные производители предложат собственные разработки. Он считает, что это один из ключевых вопросов, ответ на который позволит сделать эффективным использование современных методов диагностики коронавируса.

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