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Около 200 палов травы зафиксировали в ЕАО с приходом теплой погоды

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С приходом теплой весенней погоды в ЕАО сотрудники МЧС выезжали на тушение палов травы около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.

Как рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по ЕАО Иван Копысов, мнение о том, что сжигание прошлогодней травы полезно, ложно. На самом деле в огне погибает много полезных микроорганизмов, также может погибнуть молоденькая травка, которая только пробивается, пишет ИА EAOMedia.

За пал травы, согласно ч. 1 ст. КоАП РФ, может быть наложен штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей для физического лица, от 6 до 15 тыс. рублей для должностного и от 15 до 200 тыс. рублей для юридического.

Ранее 1 апреля сообщалось, что в Амурской области за сутки произошло десять палов сухой травы. Общая площадь возгораний составила 63,5 га.

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