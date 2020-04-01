Проверки пассажиров такси анонсировали в Татарстане

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов сообщил в своем аккаунте Instagram, что сотрудники полиции будут останавливать таксистов для проверки пассажиров. Перевозки в период обязательной самоизоляции смогут осуществлять только легальные такси с юридическим статусом и соответствующей лицензией.

«Вы не можете везти кого попало. У вас в машине может находиться тот человек, который имеет на то допуск или разрешение», — заявил Нагуманов.

Как передает Inkazan.ru, с 30 марта жителям республики младше 65 лет разрешено ходить в ближайшие магазины за продуктами, выгуливать домашних питомцев и выкидывать мусор. Свой дом можно покидать в случае угрозы жизни или здоровью, а также для посещения работы.

Правительство Татарстана 30 марта объявило о приостановке в республике на неопределенный срок государственной регистрации браков без уважительных причин. В ст. 11 Семейного кодекса РФ говорится, что особыми обстоятельствами являются беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, а также «другие особые обстоятельства».

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