Путин оценил проведение встречи с правительством России в видеоформате

Президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, расценил видеоконференцию с правительством РФ как пример ответственного поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Мы говорили о том, что нужно договориться о возможностях работы там, где это возможно, так и сейчас, когда мы это делаем, мы надеемся, пример ответственного и законопослушного поведения в удаленном режиме», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас на карантине находятся 3 317 175 человек, в обсервациях — 1777 человек, на самоизоляции — 292 740 человек.

«Договор был также о том, чтобы помочь людям в этом деле», — добавил Путин.

Кроме того, в ходе совещания с правительством Путин подчеркнул, что ситуация с распространением в мире коронавируса требует организации дистанционной работы. Он надеется, что такой формат, в том числе и правительственных совещаний, не скажется на эффективности взаимодействия.

В качестве еще одного примера перехода на удаленный режим работы Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах ЗАГС.

Несколько дней назад правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

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