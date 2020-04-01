Прямой эфир
Сюжет:

Путин оценил проведение встречи с правительством России в видеоформате

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 1 апреля, расценил видеоконференцию с правительством РФ как пример ответственного поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Наша страна — это одна большая семья»
Президент призвал к максимальной сплоченности и ответственности во время борьбы с COVID-19

«Мы говорили о том, что нужно договориться о возможностях работы там, где это возможно, так и сейчас, когда мы это делаем, мы надеемся, пример ответственного и законопослушного поведения в удаленном режиме», — сказал Путин.

Он отметил, что сейчас на карантине находятся 3 317 175 человек, в обсервациях — 1777 человек, на самоизоляции — 292 740 человек.

«Договор был также о том, чтобы помочь людям в этом деле», — добавил Путин.

Кроме того, в ходе совещания с правительством Путин подчеркнул, что ситуация с распространением в мире коронавируса требует организации дистанционной работы. Он надеется, что такой формат, в том числе и правительственных совещаний, не скажется на эффективности взаимодействия.

В качестве еще одного примера перехода на удаленный режим работы Министерству юстиции поручено организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в органах ЗАГС.

Несколько дней назад правительство России обязало федеральные органы власти перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным оперативного штаба на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал разрешающий увеличивать расходы на борьбу с коронавирусом закон
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020