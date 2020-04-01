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Группа Little Big запустила онлайн-конкурс «Карантиновидение»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин запустил в Instagram флешмоб под названием «Карантиновидение» как альтернативу отмененному международному музыкальному конкурсу «Евровидение-2020».

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«Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна», — заявил он.

Певец предложил публиковать конкурсные видео под хештегом #карантиновидение2020, уточняет РИАМО.

Прусикин призвал потенциальных участников быть смелее и не стесняться снимать музыкальные клипы на любую понравившуюся им тему, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Группа Little Big должна была представлять Россию в Роттердаме, однако конкурс отменили из-за распространения коронавируса.

16 мая организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт с участием исполнителей из разных стран, в нем выступят участники 2020 года и прошлых лет.

Шоу назвали Eurovision: Europe Shine A Light. Продолжительность концерта составит порядка двух часов, посмотреть трансляцию можно будет на официальном канале «Евровидения» на YouTube.

Об отмене «Евровидения» в связи со вспышкой коронавируса стало известно 18 марта. Участники российской музыкальной группы Little Big поддержали отмену музыкального конкурса из-за пандемии. Теперь он пройдет в 2021 году с теми же участниками, которым нужно будет написать новую песню. От России, вероятно, будет участвовать группа Little Big.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 1 апреля в мире составило 903 тыс., 45,3 тыс. умерли. Общее число заболевших COVID-19 в России составило 2777 человек.

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