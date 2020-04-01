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Путин включил Медведева в комиссию по ВТС с другими странами

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Президент России Владимир Путин включил зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева в комиссию по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) с другими государствами. Соответствующий указ в среду, 1 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами <...> изменение, включив в него Медведева Д.А. — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, который вступает в силу со дня подписания — 1 апреля.

15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров. В тот же день Путин предложил ему занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением новой должности был внесен президентом 16 января.

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