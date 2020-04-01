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Пожар произошел на территории ГРЭС на Сахалине

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В Поронайском районе Сахалинской области произошел пожар на территории ГРЭС. Его потушили сотрудники Поронайского пожарного отряда.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу ОКУ «Управления ППС», информация поступила 31 марта в 22:37. В связи с поздним сообщением к моменту прибытия пожарных огонь распространился на 40 кв. м. Горело бытовое помещение.

Локализовать возгорание удалось в 22:54, ликвидацию объявили в 2:40. Пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении были задействованы три человека личного состава и одна единица техники. Причины возгорания устанавливаются.

29 марта «Известия» сообщали о том, что на рынке «Дубки» в Нальчике загорелся торговый павильон площадью 500 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности, к его тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.

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