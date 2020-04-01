Главу отдела СУ СКР по Волгоградской области подозревают в мошенничестве

В Волгограде задержан начальник одного из отделов СУ СКР региона Николай Бебуришвили, который, по неофициальной информации, подозревается в мошенничестве. Он якобы обещал за вознаграждение обеспечить соискателю место в одном из волгоградских судов.

Расследование проводили сотрудники УФСБ. 39-летний Бебуришвили в последнее время занимал должность руководителя отдела материально-технического обеспечения правоохранительного ведомства, передает ресурс «НовостиВолгограда.ру». В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области новость о задержании сотрудника не подтвердили, но и не опровергли.

В середине февраля сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей хохольского ОМВ Воронежской области. Речь идет о замначальника — начальнике полиции отдела МВД по Хохольскому району Алексее Турищеве. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Сумма ущерба не раскрывается.