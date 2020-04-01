Прямой эфир

Главу отдела СУ СКР по Волгоградской области подозревают в мошенничестве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде задержан начальник одного из отделов СУ СКР региона Николай Бебуришвили, который, по неофициальной информации, подозревается в мошенничестве. Он якобы обещал за вознаграждение обеспечить соискателю место в одном из волгоградских судов.

Расследование проводили сотрудники УФСБ. 39-летний Бебуришвили в последнее время занимал должность руководителя отдела материально-технического обеспечения правоохранительного ведомства, передает ресурс «НовостиВолгограда.ру». В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области новость о задержании сотрудника не подтвердили, но и не опровергли.

В середине февраля сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей хохольского ОМВ Воронежской области. Речь идет о замначальника — начальнике полиции отдела МВД по Хохольскому району Алексее Турищеве. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Сумма ущерба не раскрывается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело в отношении экс-главбуха Минюста РФ направили в суд
Замглавы МВД по Курганской области обвинили в хищении 27 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020