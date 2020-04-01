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Посол анонсировал прибытие в США самолета с российским медоборудованием

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российский самолет с медоборудованием для США приземлится в Нью-Йорке около 13:30 по местному времени (20:30 мск). Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

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Россия протягивает США руку помощи. Сейчас не время для распрей, цитирует дипломата «РИА Новости». Антонов выразил уверенность, что и Соединенные Штаты при необходимости будут содействовать России в борьбе с коронавирусом.

«С радостью примем помощь без всякой политизации», — заявил он.

По словам посла, российская миссия будет успешной, если в ее результате будет спасена хоть одна жизнь.

Самолет с гуманитарным грузом вылетел из Москвы утром 1 апреля. На его борту находится медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

Вопрос отправки Россией помощи США обсуждался президентами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора накануне, 30 марта. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Трамп «с признательностью принял эту помощь».

Ранее Москва уже направила в Вашингтон один самолет с помощью. Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест «очень милым».

По состоянию на 1 апреля, США лидируют по числу инфицированных коронавирусом. По данным Worldometer, там почти 190 тыс. случаев и более 4 тыс. смертей. Всего в мире 885 тыс. заболевших и 44,2 тыс. умерших.

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