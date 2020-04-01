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Производители пообещали не повышать цены на молочные смеси

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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На рынке молочных смесей повышение цен не планируется. Об этом в среду, 1 апреля, рассказал председатель совета директоров российского производителя смесей «Инфаприм» (марка Nutrilak) Алексей Лысяков.

При этом он упомянул о необходимости вмешательства правительства в ситуацию для регулирования стоимости сырья.

«Проблема как была, так и осталась — у нас цены на сырье значительно выше, чем на готовую продукцию. Иногда превышают в три раза. Если правительство обнулит цены, то нам это позволит не повышать стоимость достаточно долго», — цитирует Лысякова НСН.

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По его словам, отрасль не просит денег, а хочет, чтобы нормально было отрегулировано взаимодействие. «Чтобы не было перекосов и перегибов», — добавил председатель совета директоров.

Ранее в этот же день заместитель главы комитета в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова сообщила, что молочная продукция будет дорожать неравномерно. В ближайшие два-три месяца цены на молочные продукты в России вырастут на 7–12%, пишет «Федеральное агентство новостей».

Изменение курса валют повысит цену составляющей производства, которая зависит от импорта. Его доля в себестоимости продукции по-прежнему большая — отечественные производители используют зарубежные оборудование, сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и многое другое.

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